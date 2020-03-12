Поліцейські Київщини затримали банду «гастролерів» (фото)



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Поліцейські вилучили авто, на якому пересувалися затримані Фото: Нацполіція

Злодіїв, що пограбували магазини на Київщині, затримано у Черкасах

Днями зловмисники вчинили низку крадіжок у магазинах міста Біла Церква на Київщині. Молодики проникали всередину шляхом віджиму металопластикових дверей.

Із кас двох магазинів підозрювані поцупили 2 тис. та 7 тисяч гривень. Їх «здобиччю» також став блок цигарок. Іще одна спроба крадіїв видалась невдалою – двері продовольчого закладу відкрити їм не вдалося.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Співробітники Білоцерківського відділу поліції оперативним шляхом встановили особи причетних та затримали їх у м. Черкаси, в порядку ст. 208 КПК України. 26-ти та 29-річний чоловіки раніше вже мали проблеми із законом за вчинення майнових злочинів.

Також поліцейські вилучили авто, на якому пересувалися затримані. Нині автомобіль знаходиться на майданчику тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 15 ст. ч. 3 ст. 185 та за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Подальшу долю затриманих вирішить суд.

Досудове розслідування триває.