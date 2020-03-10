У Вінниці оперативники затримали групу «квартирників» із Дніпропетровщини



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Підозрювані раніше притягувалися до відповідальності за крадіжки

6 березня в обласному центрі працівники Управління карного розшуку обласного главку спільно з колегами з Вінницького відділу поліції відразу після вчинення злочину затримали двох чоловіків.

Раніше неодноразово судимі за майнові злочини правопорушники обікрали помешкання вінничан. Викрадені у потерпілих речі було вилучено у затриманих. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника управління карного розшуку Андрія Дамзіна, до поліції надійшла інформація, що у Вінниці перебуває група чоловіків, які можуть вчиняти злочини. Інформація підтвердилась, коли оперативники затримали їх після вчиненої крадіжки з будинку вінничан. До помешкання потерпілих правопорушники, жителі Дніпропетровської області віком 32 та 49 років, проникли через вікно. Чоловіки раніше притягувались до відповідальності за крадіжки, грабежі та наркозлочини. Один із них розшукувався дніпропетровською поліцією за крадіжку.

Підозрювані затримані у процесуальному порядку. Наразі поліція перевіряє їх на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Вінницької області.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такий злочин передбачено покарання - до 6 років ув’язнення.

Затримані перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.