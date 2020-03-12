Підпал автівки голови Держекоінспекції: поліція відкрила провадження



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Вогнем пошкоджені моторний відсік, салон, покриття автівки та колеса Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини займання автомобіля

За фактом підпалу автомобіля керівника Державної екологічної інспекції столична поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Близько другої години ночі до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Краківській у Дніпровському районі горить легковий автомобіль.

На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та експерти. Рятувальники загасили полум'я. Було встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджені моторний відсік, салон, покриття транспортного засобу та колеса.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

У рамках розслідування правоохоронці встановлюють причини та обставини займання вказаної машини.

Нагадаємо, раніше Єгор Фірсов повідомив про підпал його автомобіля.

Згодом рятувальники розповіли про ліквідацію пожежі в автомобілі голови Держекоінспекції.