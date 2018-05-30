У справі щодо вбивства Бабченка буде призначено ряд експертиз

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Для проведення додаткового огляду місця вбивства та речей загиблого залучено дві слідчо-оперативні групи

Слідчі підготували відповідні клопотання для звернення до суду

У кримінальному провадженні за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченка буде призначено ряд експертиз. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Київ Андрій Крищенко.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, для проведення додаткового огляду місця вчинення злочину та речей загиблого залучено дві слідчо-оперативні групи.

«У кримінальному провадження буде призначено ряд експертиз: слідчі уже підготували відповідні клопотання для звернення до суду щодо призначення, зокрема, судово-медичної та балістичної експертиз. Крім того, нині проводиться додатковий огляд місця злочину та речей потерпілого, дільничні здійснюють поквартирний обхід, а оперативники – встановлюють записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів», - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала у квартирі.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

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