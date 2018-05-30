Бабченко не звертався до Національної поліції за охороною - Крищенко

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Аркадій Бабченко

Поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого напередодні застрелили в Києві, не звертався до поліції із заявами про погрози.

Про це «112 Україна» заявив глава столичної Нацполіції Андрій Крищенко.

За його словами, поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

«До Нацполіції Києва принаймні, до нас таких звернень не було. В нас не було з ним кримінальних проваджень, де б він проходив свідком або як особа, яка потребує допомоги. Відповідний запит вже є до СБУ. Завтра ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіції України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки що виходить так», - повідомив Крищенко.

Також він заявив, що першою версією вбивства Бабченка поліція вважає його професійну діяльність.

Натомість друг убитого в Києві російського журналіста Мирослав Гай написав на своїй сторінці в Facebook, що Бабченко отримував погрози з РФ.

Також Бабченко 28 травня опублікував у Twitter повідомлення про погрози.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Також оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста.

Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)