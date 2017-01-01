У США дали команду Україні почати розслідування щодо в.о. глави Держгеонадр - ЗМІ

Трампа особливо вразили вимоги корумпованих чиновників Держгеонадр виплатити їм 1 млн дол. за видачу ліцензій на нафтогазові родовища

Дізнавшись про розмір відкатів в українських Держгеонадрах, президент США Дональд Трамп розпорядився особисто розглянути це питання в Конгресі, а правоохоронним органам провести детальне розслідування. Як вдалося дізнатися французьким журналістам з видання Рaris Guardian, найвище втручання призвело до того, що республіканська більшість ву обох



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Трампа особливо вразили вимоги корумпованих чиновників Держгеонадр виплатити їм 1 млн дол. за видачу ліцензій на нафтогазові родовища

Дізнавшись про розмір відкатів в українських Держгеонадрах, президент США Дональд Трамп розпорядився особисто розглянути це питання в Конгресі, а правоохоронним органам провести детальне розслідування. Як вдалося дізнатися французьким журналістам з видання Рaris Guardian, найвище втручання призвело до того, що республіканська більшість ву обох палатах негайно стала до розгляду питання.

Як зазначив один з учасників слухань в особистій бесіді з французьким журналістом, Дональда Трампа особливо вразили вимоги корумпованих чиновників Держгеонадр виплатити їм 1 млн дол. за видачу ліцензій на нафтогазові родовища, а також той факт, що за коригування розмірів промислів вимагають хабар в 250 тис. доларів.

Всі ці опубліковані конгресменами факти врешті-решт і призвели до того, що владою США (не без впливу з Білого дому) було прийнято рішення щодо початку розслідування діяльності в. о. голови Олега Кирилюка.

Як пише видання «Экономические известия», така пильна увага до справ в Україні викликана тим, що США занепокоїлися темпами виконання програми з витіснення російських енергоносіїв з їх традиційних ринків у Східній Європі, що гостро необхідно для посилення тиску на Росію з метою примусу її до виконання норм міжнародного права .

Зокрема, в розглянутих в Конгресі аналітичних документах зазначається, що на першому етапі плани із заміщення нафти і газу з РФ, починаючи з 2014 року блокував нардеп Микола Мартиненко - відомий в Україні великий спонсор парламентської фракції «Народний фронт» у Верховній Раді. Так, маючи бізнес-інтерес в Росії, що тоді ще з'ясували швейцарські правоохоронці, Мартиненко блокував видачу ліцензій на видобуток нафти і газу в Україні.

Не всі учасники тих схем виявилися доступні прокуратурі Швейцарії, але слідчі з'ясували і опублікували так само не мало. А саме - що близькі Миколі Мартиненку компанії отримували багатомільйонні підряди в РФ, коли весь світ вже вступав в боротьбу з агресором і вводив проти нього санкції.

Сьогодні ж вже прокурори США в найближчі місяці спробують зрозуміти - чи діють схеми Мартиненка в українських Держгеонадрах й досі. А якщо не діють, то чому і які інші корумповані структури прийшли на їхнє місце. До розслідування будуть підключені, звичайно, і правоохоронні органи України.

На жаль, одразу після повідомлення у французькій пресі в. о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк став недоступний для дзвінків журналістів, які хотіли з'ясувати у нього, що він думає з приводу того, що сталося.