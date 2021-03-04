У столичному метро вибухівку не знайшли

Під час перевірки двох станцій столичного метрополітену було евакуйовано більш як дві тисячі осіб

Тепер поліція розшукує чоловіка, який повідомив про «мінування»

У Києві станції метро «Хрещатик» та «Університет», а також пересадку на «Майдан Незалежності» перевірили. Вибухівку не знайшли. Станції працюють у звичному режимі.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

«Усі станції та пересадні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.

Тепер поліція розшукує чоловіка, який повідомив про «мінування», про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування двох станцій столичної підземки: «Хрещатик» та «Університет». Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані в управлінні поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання особи, причетної до цього кримінального правопорушення», – повідомили у відомстві.

До слова, під час перевірки двох станцій столичного метрополітену щодо інформації про ймовірне їх мінування було загалом евакуйовано більш як дві тисячі осіб.

Нагадаємо, у Київському метрополітені зачинили на вхід та вихід дві центральні станції та пересадний вузол.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування», – пояснили в метрополітені.