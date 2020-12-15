У Сумах затримали шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

У Сумах оперативники затримали іноземного шахрая, який перебував у міжнародному розшуку

На батьківщині розшукуваному загрожує до 10 років ув’язнення

Громадянин Республіки Білорусь продавав квартири в неіснуючих будинках. Сума завдана потерпілим збитків становить 1,2 мільйона доларів США. На батьківщині розшукуваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, 39-річний громадянин Республіки Білорусь із лютого 2018 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві. Упродовж п’яти років зловмисник та його спільники продавали квартири у неіснуючих будинках.

Продаж нерухомості здійснювали за підробленими документами. Сума збитків, завдана потерпілим, становить 1, 2 мільйона доларів США.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з колегами із Сумщини провели оперативно-розшукові заходи та встановили зловмисника. Затримали розшукуваного у місті Суми.

Згідно із законодавством Республіки Білорусь, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.