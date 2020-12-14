У поліції попередили: шахраї виманюють гроші за допомогою відео Зеленського

Шахраї розміщують відео, де Зеленський розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень

Зловмисники в мережі Інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня цього року до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем.

Про це інформує пресцентр МВС.

«Зазвичай правопорушники розміщують відео, де Президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен», – сказано в повідомленні.

На сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот.

Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, а й передають персональні дані аферистам.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:

отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

не переходити за сумнівними посиланнями;

не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім;

якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, звернутись до банку та заблокувати картку;

у разі підозри шахрайських дій – негайно повідомляти правоохоронні органи.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з коронавірусом. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

Заявку на отримання матеріальної допомоги ФОПам можна подати на порталі «Дія» або через мобільний додаток «Дія».

Також у Пенсійному фонді пояснили, як отримати «карантинні» 8 тисяч гривень.

Закони для підтримки бізнесу під час карантину набули чинності з 10 грудня.

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