У Запоріжжі чиновники присвоїли 1,6 млн гривень на роботах з благоустрою

СБУ встановила, що учасники махінації значно завищували вартість куплених матеріалів і привласнили майже 40% бюджетних коштів

У Запоріжжі затримали чиновників місцевого міськвиконкому. Вони завищували вартість договорів з благоустрою міста і таким чином привласнили 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, чиновники 2019-20 роках підписали кілька угод з представниками афілійованих фірм із Запорізької і Дніпропетровської областей. В рамках цих договорів на суму більш ніж 6 мільйонів гривень підрядники повинні були провести роботи з благоустрою вулиць, скверів і парків.

СБУ встановила, що учасники махінації значно завищували вартість куплених матеріалів і привласнили майже 40% бюджетних коштів.

У ході обшуків у офісах та приміщеннях учасників схеми правоохоронці вилучили комп'ютери, бухгалтерську документацію та інші матеріали.

Чиновники підозрюються за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).