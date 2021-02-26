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    У Запоріжжі чиновники присвоїли 1,6 млн гривень на роботах з благоустрою

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    СБУ викрила посадовців Запорізької міськради на привласненні 1,6 мільйона бюджетних гривень - У Запоріжжі чиновники присвоїли 1,6 млн гривень на роботах з благоустрою
    СБУ викрила посадовців Запорізької міськради на привласненні 1,6 мільйона бюджетних гривень

    СБУ встановила, що учасники махінації значно завищували вартість куплених матеріалів і привласнили майже 40% бюджетних коштів

    У Запоріжжі затримали чиновників місцевого міськвиконкому. Вони завищували вартість договорів з благоустрою міста і таким чином привласнили 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів.

    Про це повідомляє Служба безпеки України.

    За версією слідства, чиновники 2019-20 роках підписали кілька угод з представниками афілійованих фірм із Запорізької і Дніпропетровської областей. В рамках цих договорів на суму більш ніж 6 мільйонів гривень підрядники повинні були провести роботи з благоустрою вулиць, скверів і парків.

    СБУ встановила, що учасники махінації значно завищували вартість куплених матеріалів і привласнили майже 40% бюджетних коштів.

    У ході обшуків у офісах та приміщеннях учасників схеми правоохоронці вилучили комп'ютери, бухгалтерську документацію та інші матеріали.

    Чиновники підозрюються за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Теги: Запоріжжя СБУ
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