Українка шість років приховувала смерть матері, щоб отримувати за неї соцвиплати

Загальну суму отриманих шахрайським способом коштів оцінили у понад 70 тисяч гривень

У Хмельницькому 48-річна жінка протягом шести років приховувала факт смерті своєї матері заради отримання державної соціальної допомоги для догляду за нею. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

З 2014 року жінці було призначено соціальну допомогу з догляду за матір'ю, однак, коли у 2015 році та померла, донька приховала це і кожні півроку подавала в управління праці та соцзахисту міської ради заяви на отримання допомоги.

Загальну суму отриманих шахрайським способом коштів оцінили у понад 70 тисяч гривень.

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, кваліфікованого за частиною 1−2 статті 190 Кримінального кодексу та засудив до двох років позбавлення волі, щоправда, з випробувальним терміном.

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