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    Кримінал

    Українка шість років приховувала смерть матері, щоб отримувати за неї соцвиплати

    Засуджено хмельничанку, що приховала смерть матері задля отримання соцдопомоги - Українка шість років приховувала смерть матері, щоб отримувати за неї соцвиплати
    Засуджено хмельничанку, що приховала смерть матері задля отримання соцдопомоги
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Загальну суму отриманих шахрайським способом коштів оцінили у понад 70 тисяч гривень

    У Хмельницькому 48-річна жінка протягом шести років приховувала факт смерті своєї матері заради отримання державної соціальної допомоги для догляду за нею. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

    З 2014 року жінці було призначено соціальну допомогу з догляду за матір'ю, однак, коли у 2015 році та померла, донька приховала це і кожні півроку подавала в управління праці та соцзахисту міської ради заяви на отримання допомоги.

    Загальну суму отриманих шахрайським способом коштів оцінили у понад 70 тисяч гривень.

    Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, кваліфікованого за частиною 1−2 статті 190 Кримінального кодексу та засудив до двох років позбавлення волі, щоправда, з випробувальним терміном.

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    Теги: Хмельниччина суд соцвиплати смерть поліція жінка
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    Українка шість років приховувала смерть матері, щоб отримувати за неї соцвиплати