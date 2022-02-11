Суд арештував Трубіцина на 60 діб із заставою у майже 15 млн грн

Суд застосував до підозрюваного Трубіцина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинному депутату Київської міської ради від фракції «Слуга народу» Владиславу Трубіцину, якого, за інформацією слідства, було викрито на одержанні 1,39 млн грн хабаря. Суд призначив йому тримання під вартою із можливістю внесення застави у 14,89 млн гривень.Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«У п’ятницю, 11 лютого, слідчий суддя ВАКС обрала депутату Київради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14 886 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний: не залишати населений пункт, у якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали – до 9 квітня 2022 року включно.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

Варто зазначити, що партія «Слуга народу» зробила дивну заяву після затримання Трубіцина. Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа-«слугу» Кузьміних.