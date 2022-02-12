У Тернополі чоловік відкусив палець матері, яка намагалася витерти йому обличчя

Мати претензій до сина не має і писати заяву про напад відмовилася

У Тернополі 52-річний чоловік, який чинив опір поліції, відкусив палець своєї матері, коли вона спробувала витерти синові обличчя. Про це повідомляють у ГУНП у Тернопільській області.

Правоохоронців викликала жінка, яку син вигнав із квартири. Жінка розповіла, що прийшла додому і побачила сина на підлозі. Він поводився дивно, відмовлявся розмовляти, а потім вигнав її і зачинив двері.

Коли поліцейські підійшли до квартири, чоловік, що закрився там, через щілину у двері розпорошив речовину сльозогінної і дратівливої дії, а потім у помешканні пролунали звуки, схожі на постріли.

Правоохоронцям вдалося зайти до приміщення та затримати 52-річного бешкетника, який відбивався та погрожував поліцейським розправою.

«Коли до чоловіка вже надворі підійшла мати і спробувала витерти обличчя, він накинувся на неї і відкусив їй палець. У квартирі оперативники виявили та вилучили вогнепальну зброю, перцевий балончик та патрони. Про свій вчинок чоловік говорити не хоче. Мати претензій до сина не має і писати заяву про напад відмовилася», – додали у поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення мешканцю Тернополя про підозру за ч.2 ст. 342 (опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

До слова, в Одесі затримано чоловіка, який відкусив патрульному поліцейському частину пальця на руці.