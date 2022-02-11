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    Прокуратура повернула столичній громаді приміщення на Жилянській

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    Рішення апеляційного суду набрало законної сили - Прокуратура повернула столичній громаді приміщення на Жилянській
    Рішення апеляційного суду набрало законної сили
    фото: пресслужба прокуратури

    Судова тяганина тривала понад вісім років

    Прокуратура Києва повернула столичній громаді приміщення в історичному центрі Києва, якими незаконно заволоділа фізична особа. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

    Йдеться про нежитлові приміщення вартістю 3,4 млн грн, що розташовані у будинку 116 по вулиці Жилянській.

    «У 2015 році прокуратура Шевченківського району м. Києва (наразі Шевченківська окружна прокуратура міста Києва) заявила позов про витребування з незаконного володіння фізичної особи нежитлових приміщень вартістю 3,4 млн грн, що знаходяться у будинку 116 по вулиці Жилянській в місті Києві.

    Вказані приміщення незаконно вибули з комунальної власності на підставі неіснуючого рішення Гребінківського райсуду Полтавської області, після чого були перепродані фізичній особі. Вказана справа за позовом прокуратури розглядалась судами неодноразово», – йдеться у повідомленні.

    Врешті після восьми років судової тяганини Києву повернули приміщення на Жилянській, які вкрали у громади і перепродали. «Як наслідок, позов прокуратури задоволено у повному обсязі. Рішення апеляційного суду набрало законної сили», – зазначили у прокуратурі.

    Як раніше повідомлялося, суд повернув у власність столичної громади землі біля музею «Пирогів»

    Теги: прокуратура Київ суд будинок
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    Прокуратура повернула столичній громаді приміщення на Жилянській