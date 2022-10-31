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Український офіцер оголосив голодування у СІЗО окупованого Сімферополя

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український офіцер оголосив голодування у СІЗО окупованого Сімферополя
Кисельова звинувачують в участі у збройному формуванні
фото з відкритих джерел

Окупанти відмовили Олексію Кисельову у медогляді після тортур

Колишній капітан українського корабля «Славутич» Олексій Кисельов, який зараз перебуває у сімферопольському СІЗО №2, оголосив голодування через те, що йому відмовили у медогляді після тортур. Про це повідомив його адвокат Олексій Ларін, інформує 31 жовтня видання «Ґрати».

Чоловік уже кілька місяців просить, щоб його оглянув медичний працівник СІЗО, але російські тюремники вимоги військового пенсіонера ігнорують. Голодування Кисельова підтримали вʼязні зі ще шести камер ізолятора, повідомляє видання.

Колишній капітан є фігурантом справи про кримськотатарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана. Російські спецслужби вважають, що Кисельов у 2016 році вступив до батальйону, забезпечував його учасників продуктами та готував їх до організації блокади окупованого Криму. Чоловік заперечує свою причетність до організації.

За даними захисту, кримінальну справу проти Кисельова порушено за статтею про участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом (ч. 2 ст. 208 КК).

Громадянина України затримали у липні в окупованому місті Генічеську Херсонської області та за кілька днів перевезли до Криму. Про тортури військовий пенсіонер повідомив на початку серпня. За словами Кисельова, його били та катували електрикою спочатку у профтехучилищі №17 Генічеська, де базується підрозділ Росгвардії, а потім у сімферопольському управлінні ФСБ. Таким чином російські силовики намагалися добитися від чоловіка зізнань.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: Крим Сімферополь

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