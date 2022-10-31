Яких втрат зазнав флот РФ під час атаки дронів у Севастополі: розслідування

Російські кораблі у Севастополі були атаковані 29 жовтня

Розслідувачі GeoConfirmed проаналізували фото та відео наслідків вибухів у Севастополі, які сталися 29 жовтня, та дійшли висновку, що російські кораблі були атаковані 6-8 морськими безпілотниками, котрі пошкодили щонайменше три судна.

Відповідно до звіту, безекіпажні надводні апарати атакували фрегат класу «Адмірал Григорович», до якого належить нинішній флагман російського флоту в Чорному морі «Адмірал Макарів», а також пошкодили тральщик «Иван Голубец».

На думку аналітиків, безпілотники перебували поруч із щонайменше чотирма російськими кораблями. Росіяни намагалися вразити безпілотники, які атакують, зокрема з гвинтокрила.

На одному з відео надводний апарат завдає удару по фрегату «Адмирал Макаров» і зйомка переривається, ймовірно, через те, що стався вибух.

Here you see the explosion.



18/ pic.twitter.com/iggIMrxrS7 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

На іншому відео БПЛА атакує тральщик «Иван Голубец».

На третьому відео ураження зазнає ще один російський корабель.

«Виходячи з усіх наявних відеоматеріалів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що безпілотники прорвали оборону Севастопольської бухти, було залучено приблизно шість безпілотних надводних апаратів, щонайменше три кораблі були уражені з них», – зазначають розслідувачі.

Водночас дослідники поставили під сумнів заяву РФ про те, що судна нібито брали участь у зерновій угоді, пояснюючи, що контроль «зернових коридорів» у підконтрольній РФ бухті є нелогічним.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що Чорноморський флот Росії вже не може повноцінно виконувати власні функції, адже його боєздатність впала на 70%.