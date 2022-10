Яких втрат зазнав флот РФ під час атаки дронів у Севастополі: розслідування

Розслідувачі GeoConfirmed проаналізували фото та відео наслідків вибухів у Севастополі, які сталися 29 жовтня, та дійшли висновку, що російські кораблі були атаковані 6-8 морськими безпілотниками, котрі пошкодили щонайменше три судна.

Відповідно до звіту, безекіпажні надводні апарати атакували фрегат класу «Адмірал Григорович», до якого належить нинішній флагман російського флоту в Чорному морі «Адмірал Макарів», а також пошкодили тральщик «Иван Голубец».

На думку аналітиків, безпілотники перебували поруч із щонайменше чотирма російськими кораблями. Росіяни намагалися вразити безпілотники, які атакують, зокрема з гвинтокрила.

На одному з відео надводний апарат завдає удару по фрегату «Адмирал Макаров» і зйомка переривається, ймовірно, через те, що стався вибух.

