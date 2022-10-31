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Гайдай назвав кількість звільнених від окупантів населених пунктів Луганщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай назвав кількість звільнених від окупантів населених пунктів Луганщини
Гайдай додав, що росіяни накривають «Градами» звільнене Невське
фото з відкритих джерел

Гарячими ділянками на передовій залишаються райони Білогорівки, а також райони Сватового та Кремінної

На Луганщині українські захисники звільнили від російських загарбників вже дев'ять населених пунктів. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«На сьогодні дев'ять населених пунктів деокуповано. Сподіваюся, наші захисники цю цифру з кожним тижнем збільшуватимуть», – додав він.

За словами очільника Луганської ОВА, гарячими ділянками на передовій залишаються райони Білогорівки, а також райони Сватового та Кремінної. Він зазначив, що росіяни намагаються вибити ЗСУ з Білогорівки. Водночас у напрямку Сватового та Кремінної українські сили відтісняють ворога.

Гайдай додав, що росіяни накривають «Градами» звільнене Невське. Звідти евакуюють людей.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: населення росіяни Луганщина ЗСУ Сергій Гайдай

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