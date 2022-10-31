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Час настав: Резніков закликав світ надати Росії статус держави-терориста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Час настав: Резніков закликав світ надати Росії статус держави-терориста
Міністр оборони згадав, що відповідні рішення ухвали і інші країни, а саме Польща, Естонія та Латвія
фото: Соцмережі

Резніков: «Росії не соромно бути де-факто терористичною державою» 

Оскільки Росія продовжує завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні, настав час всьому світу надати їй належний правовий статус. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні», – йдеться у повідомленні.

Резніков додав, що РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою. А отже настав час світу надати їм належний правовий статус і відповідним чином ставитися до Росії.

Міністр оборони згадав, що відповідні рішення ухвали і інші країни, а саме Польща, Естонія та Латвія. Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: росія Польща міністр війна Естонія тероризм Латвія Олексій Резніков

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