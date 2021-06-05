Унікальні брили бурштину намагалися вивезти з України за кордон

Відправник намагався відправити через митний кордон України товар за неправдивими відомостями

Зловмисники намагалися обманом відправити бурштин з України до ОАЄ і Катару

Київські митники упередили вивезення до Катару та ОАЕ велетенських бурштинових брил вагою до 1,5 кг. Про це повідомляється на Facebook-сторінці митниці.

Як зазначається, з двох міжнародних поштових відправлень, які прямували з України до Катару та ОАЕ, вилучено понад 12 кг необробленого крупнофракційного бурштину жовто-коричневих відтінків різного розміру та фантазійних форм.

Згідно з деклараціями, які власноруч заповнив один і той самий відправник-киянин, у посилках мали знаходитися «зразки (Sample)» загальною вартістю 1000 доларів США.

Натомість під час проведення огляду, в обох відправленнях митники виявили бурштин загальною вагою 12,6 кг.

За словами митників, відправник намагався відправити через митний кордон України товар за неправдивими відомостями щодо їх найменування та ціни.

За виявленими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Бурштин вилучено. Його вартість буде встановлено додатково.

Нагадаємо, на Рівненщині компанія «Сонячне ремесло» отримала ліцензій та дозволи на видобуток «сонячного» каміння. Представники Туреччини і Катару купуватимуть український бурштин.