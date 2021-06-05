Стало відомо, чи буде в Україні сезонне зниження цін на сир

Попри високий імпорт, істотного падіння виробництва сиру в Україні не відзначається

Пік активних травневих продажів сирів вже минув, але сировари поки не скаржаться, що товар не розпродано. Деякі виробники збільшують ціни на сировину, значить справи у них не такі вже й погані.

Про це повідомляє Інфагро.

«Спека ще не настала, період масових відпусток теж, тому в найближчі тижні торгівля сирами залишатиметься активною, але не дасть можливості збільшувати ціни, а низька рентабельність не дозволить їх знизити, як це зазвичай буває в цей час року», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що гуртові ціни на традиційні сири з усіма знижками і бонусами для дистриб’юторів як і раніше залишаються в основному на відмітках 160−170 грн/кг.

«Попри високий імпорт, істотного падіння виробництва сиру в Україні не відзначається. Сичужних сирів минулого місяця, як і в попередньому, вироблено 9,4 тис. т. Відчутного зростання експорту немає, імпорт теж точно не зменшився, тобто споживання як мінімум не падає», – підкреслюють фахівці.

До слова, в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м’яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Як повідомлялося, в Україні стартував сезон черешні, але ціна ягоди не всім по кишені. В Одесі просять 500 гривень за кілограм сезонних ласощів.

Нагадаємо, сезон кавунів 2021 року розпочався з найвищих за останні 5 років цін. Так, наразі середня ціна на кавуни українського виробництва в супермаркетах 30 грн/кг.

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