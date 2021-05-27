Перекопають майже 100 га. На Рівненщині стартував ліцензійний видобуток бурштину (фото)

Видобувають бурштин за допомогою мобільно-сортувального комплексу. Його потужність становить 50 кубометрів за годину

Видобувають бурштин за допомогою мобільно-сортувального комплексу. Його потужність становить 50 кубометрів за годину

Представники Туреччини і Катару купуватимуть український бурштин

На Рівненщині компанія «Сонячне ремесло» отримала ліцензій та дозволи на видобуток «сонячного» каміння. Роботи вже стартували на родовищі «Володимирець Східний».

За словами інвестора – гендиректора компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, проєкт розрахований на 5-6 років. Після відпрацювання родовища, а це понад 83 гектари, на його території відновлять ліс.

Підприємство має спецдозвіл на видобуток каменю на 84 га, з них 18 га вони відпрацювали ще декілька років тому. Проте, через неврегульовані законодавчі питання, продовжити роботи не змогли.

Рівненська ОДА ініціювала зміни до розпорядження Кабміну. І три дні тому підприємство відновило свої роботи. Наразі вони працюють на 60-ти га. Видобувають бурштин за допомогою мобільно-сортувального комплексу. Його потужність становить 50 кубометрів за годину. Цьогоріч планують запустити і другу чергу такого устаткування.

Бізнесмени продаватимуть бурштин через аукціони. Для цього зареєстрували нову торгову марку, створили онлайновий портал, звідки будь-хто і у будь-якій точці світу зможе поставити ставку.

Зазначається, що частину дрібних камінців уже купили. «Щодо більших екземплярів – покупці виявляють бажання особисто приїхати. Найближчим часом чекають представників Туреччини і Катару», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину, який Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2019 року. Він передбачає запровадження дозволів на видобуток бурштину та серйозні покарання для тих, хто видобуває бурштин нелегально.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину, надається терміном на п'ять років. Такі дозволи продають на електронних аукціонах.