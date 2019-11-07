НАБУ закрило справу про засекречування Генпрокуратурою рішення суду про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича та його оточення



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Справу закрив детектив Володимир Дмитрієнко у зв'язку з відсутністю в діях посадових осіб Генпрокуратури складу кримінального злочину

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань співробітників Генеральної прокуратури у зв'язку з засекречуванням рішення суду, на підставі якого відбулася спецконфіскація $1,5 млрд, арештованих на рахунках колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Про це сказано в матеріалах суду.

Справу було закрито постановою від 20 вересня детективом Володимиром Дмитрієнком у зв'язку з відсутністю в діях посадових осіб Генеральної прокуратури складу кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У матеріалах також йдеться, що справу було відкрито на підставі рішень Солом'янського районного суду Києва в 2018 році за фактом прийняття рішення про засекречування вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.

Проте 25 жовтня Вищий антикорупційний суд прийняв рішення скасувати постанову НАБУ про закриття справи за результатами розгляду скарги адвоката однієї з офшорних компаній.

Як повідомлялось, раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив НАБУ в тиску на Державний Ощадний банк для отримання секретного тексту суду про спецконфіскацію $1,5 млрд Януковича та його оточення.

Ощадбанк заперечує звинувачення в незаконності спецконфіскаціі $1,5 млрд Януковича та його оточення.