В Ізяславі жорстоко побили підлітка: хлопчик перебуває в комі

У місті подейкують, що нападник був не один

Молодий чоловік вдарив неповнолітнього, а той упав і вдарився головою об землю

На Хмельниччині в місті Ізяславі парубок напав на 14-річного підлітка і жорстоко його побив. Хлопець ще зміг самостійно дістатися додому, але потім втратив свідомість.

Деталі інциденту розповіли в пресслужбі Національної поліції в Хмельницькій області.

Як повідомили поліцейські, інцидент між молодими людьми стався близько 23:00 біля бару «Фанат» в Ізяславі. Між 14-річним жителем села Клубівка і 19-річним місцевим мешканцем стався конфлікт. Молодий чоловік вдарив неповнолітнього, а той упав і вдарився головою об землю.

Потерпілий підліток зміг самостійно дістатися додому, а там його стан почав різко погіршуватися. Рідні викликали швидку допомогу і дитину госпіталізували в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Зараз потерпілий перебуває в стані коми.

19-річного жителя Ізяслава затримали, і слідчі йому вже висунули підозру по 1 ч. ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Рішення про обрання запобіжного заходу ще не прийнято, йде слідство.

На сторінці ліцею в Клубовці у Facebook, де навчається потерпілий, вже оголосили про збір коштів на лікування хлопчика. Відомо, що його звати Вадим. Стан хлопчика важкий і його потрібно транспортувати до Києва.

У коментарях користувачі розповіли, що нібито напав на підлітка не один молодий чоловік, а декілька і конфлікт стався ймовірно через дівчину. Про Вадима кажуть, що він спокійний і неконфліктний підліток, який в бійку зі старшими хлопцями сам би не поліз.

Нагадаємо, у Київському метрополітені група спортсменів жорстко співробітників СБУ за зауваження.

Спортсмени не платили за проїзд в метро, просто перестрибнувши через турнікети. Їм зробили зауваження співробітники СБУ, які їхали поруч на ескалаторі. За це група молодиків вирішила «помститися», жорстоко побивши правоохоронців їх на платформі.

Особи нападників встановлені, суд обрав їм запобіжний захід. двох неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов’язання. За даними ЗМІ, нападники – майстри спорту з бойового самбо.