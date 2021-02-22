У дитсадку на Тернопільщині стався спалах кишкової інфекції
Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно
У селі Джурин, що у Тернопільській області, і в дошкільному навчальному закладі підтвердився спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«21 лютого у с. Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей 2014–2018 р.н. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у ДНЗ перебували 16 дітей», - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.