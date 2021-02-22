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    У дитсадку на Тернопільщині стався спалах кишкової інфекції

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    Медики оцінюють стан дітей як задовільний&nbsp; - У дитсадку на Тернопільщині стався спалах кишкової інфекції
    Медики оцінюють стан дітей як задовільний 
    Фото з відкритих джерел

    Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно

    У селі Джурин, що у Тернопільській області, і в дошкільному навчальному закладі підтвердився спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «21 лютого у с. Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей 2014–2018 р.н. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у ДНЗ перебували 16 дітей», - йдеться у повідомленні.

    Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

    Раніше повідомлялося, що в іншому дитсадку у Тернополі стався спалах гострої кишкової інфекції. «18 лютого у м. Тернопіль по вул. Паращука, 1 в дошкільному навчальному закладі № 10 лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової «ротавірусної інфекції» у 11 дітей (2016 – 2017 р.н.), з них 2 дитини перебуває на стаціонарному лікуванні в Тернопільській дитячій лікарні та 9 дітей лікуються амбулаторно. Стан здоров’я хворих задовільний», - йдеться у повідомленні.
    Наприкінці січня на Одещині дев'ять дітей захворіли на сальмонельоз через бруд у харчоблоці. Щоб встановити причини зараження, інфекціоністи провели епідрозслідування. У дитсадку взяли 122 проби – сім проб харчових продуктів, одну пробу води і 115 змивів з меблів і кухонної техніки. Також перевірили 86 осіб, які контактували з дітьми.
    Теги: ДСНС діти отруєння кишкова інфекція Тернопільщина дитячий садок
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