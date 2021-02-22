У Херсоні школярів на крижині далеко віднесло від берега (відео)

Від початку лютого на українських водоймах загинули щонайменше 23 людини

Інцидент побачив місцевий житель, який і врятував хлопців

На Херсонщині школярів віднесло від берега на відколотій крижині. Діти бавилися на березі річки, однак раптово частина льодового покриву відкололася і крижину з дітьми віднесло течією.

Інцидент побачив місцевий житель, човен якого був пришвартований неподалік. Він викликав рятувальників. Відповідне відео з’явилося у Facebook.

Рятувальна операція завершилась успішно. Дітей доправили до берега. Вони подякували й побігли додому. Дружина рятувальника поділилася кадрами дітей на крижині й закликала батьків стежити за дітьми.

Зауважимо, що від початку лютого на українських водоймах загинули щонайменше 23 людини. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що загиблі нехтували правилами безпеки – вони виходили на кригу, попри різки перепади температур.

Нагадаємо, в Маріуполі батьки витягли немовля на тонкий лід. Як зазначив начальник аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай, подібну картину він бачить вперше.

У Первомайську Миколаївської області учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід.