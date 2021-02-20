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    Група спортсменів по-звірячому побила співробітників СБУ у київському метро (відео)

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    Зловмисники не платили за проїзд в метро, просто перестрибнувши через турнікети - Група спортсменів по-звірячому побила співробітників СБУ у київському метро (відео)
    Зловмисники не платили за проїзд в метро, просто перестрибнувши через турнікети
    Скріншот з відео

    Один з силовиків зараз перебуває у важкому стані в лікарні

    Група спортсменів жорстко побила ветеранів АТО за зауваження в метрополітені.

    Про це інформує Центр «Миротворець».

    Відомо, що злочин у столичному метрополітені старався 11 лютого.

    Спортсмени не платили за проїзд в метро, просто перестрибнувши через турнікети. Їм зробили зауваження співробітники СБУ, які їхали поруч на ескалаторі. За це група спортсменів вирішила «помститися» ветеранам АТО, жорстоко побивши їх на платформі.

    В результаті нападу у одного співробітника СБУ перелом кісток носа, носової перегородки, відкрита черепно-мозкова травма. Постраждалим виявився офіцер військової контррозвідки, який воював на Донбасі, в тому числі в Широкино і Авдіївці.

    Також активістам з Центру «Миротворець» вдалося встановити особи нападників, які жорстоко побили ветеранів АТО в київському метрополітені.

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    18 лютого суд обрав спортсменам запобіжний захід – двох неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов’язання. За даними ЗМІ, нападники – майстри спорту з бойового самбо.

    Теги: АТО ЗМІ СБУ Київ суд метро злочин самбо
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