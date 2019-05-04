Що насправді сталося 2 травня в Одесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розповідь про те, що насправді сталося 2 травня 2014 року в Одесі

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Не хотел ничего писать о событиях 2 мая 2014 года в Одессе — но в связи с пятилетием этой печальной даты в российско-путинских СМИ поднялась новая пропагандистская волна — события в Одессе именуют «Одесской Хатынью» и намеренно представляют искажённую картину событий. В 2014-2016-м году кстати в этих самых СМИ было в ходу словосочетание «украинская хунта» — но сейчас оно что-то исчезло, так как непросто объяснить телезрителям, как это «хунта» провела в стране честные президентские выборы, да ещё и проиграла на них.

Я пересмотрел множество видео про одесские события 2 мая, а также пересмотрел несколько стримов того, что происходило непосредственно возле Дома профсоюзов — и могу сказать, что реальная картина событий сильно отличается от того, что вам показывают и рассказывают в пропагандистских СМИ. Очень мало изданий показывают реальную и полную картину тех событий — а всё потому, что в России практически не осталось настоящей журналистики, которая занимается независимыми расследованиями — а есть только подпевалы власти.

1. Столкновения начались задолго до Дома профсоюзов

Начнем с того, что события в Одессе в тот день начались задолго до Дома профсоюзов, в городе действовали две группы активистов — проукраинские («Самооборона») и пророссийские — условно называемые «активисты Куликова поля» — активисты Антимайдана, в том числе и радикальная «Одесская дружина», в которую входили некоторые «титушки», причастные к избиению и исчезновению людей на Евромайдане.

В районе 16 часов проходили боевые столкновения в районе улиц Дерибасовская и Греческая между украинской «Самообороной» и активистами Куликова поля — обе стороны применяют камни и петарды, а также коктейли Молотова. Со стороны активистов Куликова поля применялись петарды с металлическими поражающими элементами — чему есть множество свидетельств.

Согласитесь — это сильно отличается от картины, которую показывают пропагандистские СМИ — показывая только события в Доме профсоюзов, и больше ничего другого. «Мирные сторонники федерализации Украины», о которых рассказывают в пропагандистских СМИ, выглядели как-то так:

2. Сторонники «Куликова поля» вели стрельбу по людям и убивали их

Активисты Куликова поля применяли в отношении проукраинских активистов огнестрельное оружие — чему есть многочисленные фото- и видеоподтверждения. На снимке ниже активист Куликова поля плотного сложения по кличке Боцман ведёт огонь по проукраинским активистам из автомата АКС-74У, стреляя одиночными выстрелами. Ещё один активист на снимке стреляет одиночными выстрелами из чего-то, похожего на пистолет-пулемёт UZI.

Также стрельба по проукраинским активистам велась с крыши торгового центра «Афина» — ранее торговый центр был с боем захвачен активистами Куликова поля, и через некоторое время с его крыши человек в маске начал вести огонь по проукраинским активистам из пистолета:

3. Первые погибшие были со стороны украинцев

Первые погибшие в тот день в Одессе были со стороны украинцев — первыми погибли

и

— они были убиты пулями калибра 5,45 миллиметров — как раз такими, какими стреляет автомат АКС-74У. Ещё раз — убивать людей в Одессе в тот день начали вовсе не сторонники европейской и единой Украины, а люди с Куликова поля — сторонники «федерализации», «народных республик» или чего-то там ещё подобного.

Пропагандистские СМИ либо замалчивают этот факт, либо по чисто советской привычке начинают его выкручивать — «те переоделись в этих, чтобы подумали на тех», но правды-то не скроешь. Отец этой советской лжи и перекручивания фактов был кстати Молотов — который не моргнув глазом врал, что 30 ноября 1939 года СССР сбралсывал на Хельсинки не зажигательные бомбы, а корзины с хлебом.

4. Пророссийский глава одесской милиции действовал на стороне сепаратистов

Большие вопросы вызывают действия в тот день главы одесской милиции по имени Дмитрий Фучеджи. Он никак не препятствовал развитию событий и никак толком не среагировал даже после первых убитых активистов — видимо, ожидал, что сторонники Куликова поля возьмут верх в противостоянии. Есть многочисленные фото Дмитрия Фучеджи среди пророссийских активистов, а многие его милиционеры в тот день носили на рукаве красные повязки, обозначающие принадлежность к сепаратистам.





Позже некоторые пропагандистские СМИ, показывая беспорядки в Одессе и не зная, как объяснить зрителям наличие в кадре вооруженных людей с красными повязками на рукавах, будут врать, что это мол активисты «Правого сектора» барагозят в мирной Одессе. На самом деле это чисто советское враньё — красные повязки были на рукавах именно пророссийских активистов (и позже — у военных Лугандонии), а любые проукраинские активисты носили всегда жёлтые повязки.



На фото ниже можно увидеть милиционера с красным скотчем на рукаве — отличительным знаком «своего» на Куликовом поле. На фото справа — «мирные сторонники федерализации» действуют с такими же красными повязками.





А вот видео, в котором активист Куликова поля «Боцман» стреляет из своего автомата по проукраинским активистам из-за спин милиции, которая не спешит его задерживать и отбирать у него оружие, посмотрите:







Что же случилось с главой одесской милиции Дмитрием Фучеджи, который допустил такие беспорядки в Одессе в тот день? А он удрал в Россию, где получил российское гражданство и российский паспорт, за какие такие заслуги — думайте сами.

5. Коктейли Молотова летели в обе стороны

После того, когда активисты Куликова поля начали отступать, и конфликт переместился непосредственно к Дому профсоюзов — коктейли Молотова летели в обе стороны — как собственно в Дом профсоюзов, так и из него. В пропагандистских СМИ показывают только те кадры, когда коктейли в здание бросают проукраинские активисты, но не показывают к примеру вот эти кадры — когда с крыши Дома профсоюзов активисты Куликова поля тоже готовили и швыряли в людей коктейли Молотова:

6. Не было никакого « добивания выходящих »

В путинско-пропагандистских СМИ рассказывают о том, что «злые укры заперли мирных сторонников федерализации в здании, а потом их всех там сожгли, добивая выходящих». На самом деле у многих, кто находился внутри здания — была возможность выйти ещё тогда, когда пожар только начинался — и многие именно так и сделали — никто их не добивал и не убивал. Уже после того, как пожар разгорелся, и запылал главный вход — проукраинские активисты помогали выбираться тем, кто находился внутри, с помощью строительных лесов — что хорошо можно увидеть например в конце вот этого видео:





В материалах расследования OM-TV про одесские события 2 мая видно, что большая часть погибших от пожара находилась на верхних этажах Дома профсоюзов — видимо, они даже не пытались покинуть здание на первых этапах развития пожара. Большой вопрос — почему к зданию не подогнали пожарные машины с длинными выдвижными лестницами — но это опять же вопрос к городским властям.





Что случилось в Одессе на самом деле

Итак, что же случилось в Одессе 2 мая 2014 года на самом деле? Никакой «одесской Хатыни» не было, никто не убивал никаких «мирных людей» — произошло боевое столкновение двух противоборствующих групп, в ходе которого были погибшие с обеих сторон, и одна из сторон победила в ходе стычек, помешав созданию «Одесской народной республики».



Крайне лицемерной выглядит «скорбь» со стороны пропагандистских СМИ — на самом деле им не жалко людей, а жалко лишь того, что этот бой они проиграли. Отношение к погибшим украинцам было бы совсем иным, на них бы просто наплевали и оболгали — как наплевали и оболгали погибшую на Евромайдане Небесную Сотню — которая была действительно безоружной и погибла под пулями убийц, а не от пожара.



Лично мне в этом конфликте жалко всех погибших со всех сторон — как жалко вообще всех погибших во всех войнах на Земле — в XXI веке войн не должно быть в принципе. Но я против, чтобы из таких событий делали пропаганду и скрывали правду.

Джерело: блог Максима Мировича