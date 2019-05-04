  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-охоронця Лукашенка звинувачують в отриманні хабаря від росіян

    • Розсилка
    Андрій Втюрін - Екс-охоронця Лукашенка звинувачують в отриманні хабаря від росіян
    Андрій Втюрін

    Втюріна затримали на гарячому під час отримання цієї суми від представника російської комерційної структури «Г»

    Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі звинуватив екс-заступника держсекретаря Ради безпеки республіки і колишнього главу охорони президента країни Олександра Лукашенка Андрію Втюріна в отриманні хабаря в розмірі майже $150 тис. Про це повідомляється на сайті прес-служби відомства.

    Уточнюється, що Втюріна затримали на гарячому під час отримання цієї суми від представника російської комерційної структури «Г». Грошові кошти були винагородою за сприяння в просуванні інтересів організації в Білорусії.

    У прес-релізі говориться, що чоловік, який планував дати хабар, також був затриманий правоохоронцями.

    Раніше повідомлялося, що Лукашенко звільнив заступника держсекретаря Ради безпеки за «дискредитуючі проступки».

    Про загострення російсько-білоруських відносин читайте у матеріалі Російський слон у посудній лавці Лукашенка

    Суми хабар КДБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ