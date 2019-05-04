Екс-охоронця Лукашенка звинувачують в отриманні хабаря від росіян



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Андрій Втюрін

Втюріна затримали на гарячому під час отримання цієї суми від представника російської комерційної структури «Г»

Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі звинуватив екс-заступника держсекретаря Ради безпеки республіки і колишнього главу охорони президента країни Олександра Лукашенка Андрію Втюріна в отриманні хабаря в розмірі майже $150 тис. Про це повідомляється на сайті прес-служби відомства.



Уточнюється, що Втюріна затримали на гарячому під час отримання цієї суми від представника російської комерційної структури «Г». Грошові кошти були винагородою за сприяння в просуванні інтересів організації в Білорусії.



У прес-релізі говориться, що чоловік, який планував дати хабар, також був затриманий правоохоронцями.



Раніше повідомлялося, що Лукашенко звільнив заступника держсекретаря Ради безпеки за «дискредитуючі проступки».

Про загострення російсько-білоруських відносин читайте у матеріалі Російський слон у посудній лавці Лукашенка

