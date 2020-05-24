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    Кримінал

    В трусах і масці. У Чернівцях затримали голого чоловіка

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    Чоловіка затримали та доставили у відділок, де він пройшов огляд на стан алкогольного сп&rsquo;яніння - В трусах і масці. У Чернівцях затримали голого чоловіка
    Чоловіка затримали та доставили у відділок, де він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння

    Громадянин поводив себе агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння

    У Чернівцях вчора, 23 травня, на проспекті Незалежності поліцейські затримали чоловіка, який розгулював по місту у нижній білизні. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі «ХЧ».

    На відео видно, що чоловік був тільки в нижній білизні та масці. У пресслужбі Патрульної поліції повідомили, що чоловік був у стані алкогольнного сп’яніння та розгулював по місту з ножем в руках.

    «На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що голий чоловік із ножем в руках вийшов з одного із магазинів та попрямував у невідомому напрямку. Поліцейські, які прибули на місце події обстежили прилеглу територію та виявили чоловіка, який підходив під опис заявниці. Громадянин поводив себе агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

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    За повідомленням пресслужби чоловіка затримали та доставили у відділок, де він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння. При затриманні у чоловіка вилучили складний ніж.

    «На порушника складено відповідні адміністративні матеріали», – додають у пресслужбі Патрульної поліції.

    Нагадаємо, у Росії оголений чоловік влаштував переполох на залізниці.

    кримінал Чернівці карантин
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