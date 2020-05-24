В трусах і масці. У Чернівцях затримали голого чоловіка



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Чоловіка затримали та доставили у відділок, де він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння

Громадянин поводив себе агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння

У Чернівцях вчора, 23 травня, на проспекті Незалежності поліцейські затримали чоловіка, який розгулював по місту у нижній білизні. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі «ХЧ».

На відео видно, що чоловік був тільки в нижній білизні та масці. У пресслужбі Патрульної поліції повідомили, що чоловік був у стані алкогольнного сп’яніння та розгулював по місту з ножем в руках.

«На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що голий чоловік із ножем в руках вийшов з одного із магазинів та попрямував у невідомому напрямку. Поліцейські, які прибули на місце події обстежили прилеглу територію та виявили чоловіка, який підходив під опис заявниці. Громадянин поводив себе агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням пресслужби чоловіка затримали та доставили у відділок, де він пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння. При затриманні у чоловіка вилучили складний ніж.

«На порушника складено відповідні адміністративні матеріали», – додають у пресслужбі Патрульної поліції.

Нагадаємо, у Росії оголений чоловік влаштував переполох на залізниці.