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    Футболіст молодіжного складу «Динамо» розважався з донькою Ігоря Суркіса (фото)

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    Нещодавно Яна Суркіс у компанії депутатів з ОПЗЖ дякувала діду за перемогу. Зараз у неї інша компанія - динамівська - Футболіст молодіжного складу «Динамо» розважався з донькою Ігоря Суркіса (фото)
    Нещодавно Яна Суркіс у компанії депутатів з ОПЗЖ дякувала діду за перемогу. Зараз у неї інша компанія - динамівська
    Фото - Instagram Яни Суркіс

    Можливо, стосунки з донькою власника дозволять Крістіанові Біловару дебютувати в першій динамівській команді

    Яна, молодша донька Ігоря Суркіса, провела вільний час з гравцем Динамо U19 Крістіаном Біловаром. Талант київського клубу разом із 17-річною дівчиною влаштували спільну закупівлю продуктів в супермаркеті.

    Яна в Instagram виклала кілька кумедних фотографій. Донька Суркіса вирішила покататися на візку, а водієм імпровізованого транспорту був Біловар.

    bilovar-yana_surkis
    Яна Суркіс і Крістіан Біловар

    Додамо, що 19-річний оборонець не зіграв жодного матчу за основну команду «Динамо», однак в U19 він є одним з провідних виконавців.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» карантин Ігор Суркіс Крістіан Біловар Яна Суркіс
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