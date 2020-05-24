У Росії оголений чоловік влаштував переполох на залізниці (відео)



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Очевидці стверджують, що хуліган був тверезий

Нудист-хуліган облив фарбою робочого і ще намагався поїхати на таксі

У російській столиці, де напередодні кур’єр мережевої служби доставки їжі взяв в заручники співробітників банку, сталася нова надзвичайна подія.

Як повідомляє «Говорить Москва», вдень 24 травня вулицями міста бігав голий чоловік. Зокрема, його бачили на залізничній платформі «Кунцево» – він заліз під електричку, але, недовго полежавши під нею, виліз назад.

«Цей мужик заскочив в останній вагон, у відділення машиніста, і там врубав вогнегасники, там же роздягнувся. Він пропонував поїхати разом з ним кудись», – цитує видання свідка подій.

Крім того, дебошир-нудист облив фарбою робочого і намагався виїхати на таксі. А коли, щоб його втихомирити прибув загін Росгвардії, він виліз на цистерну з водою.

У підсумку його все ж вдалося затримати, але очевидці стверджують, що хуліган був тверезий.

Як повідомлялося раніше, у приміщення Альфа-Банку на Земляному валу у Москві увійшов чоловік у формі кур’єра однієї з мережевих компаній з доставки їжі та заявив, що відділення банку заміновано. Він взяв у заручники п’ять-шість осіб, які на той час перебували у приміщенні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Японії озброєний ножем чоловік захопив заручників.