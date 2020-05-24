Екснардеп Чорновол каже, що проти неї розслідують ще одне провадження



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Тетяна Чорновол, яка прийшла на акцію протесту «Руху опору капітуляції»

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що ДБР займається розслідуванням щодо її нагородного автомата.

Про це в ефірі hromadske розповіла народна депутатка 8-го скликання Тетяна Чорновол, яка прийшла на акцію протесту «Руху опору капітуляції».

«Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагородного автомата. Я намагалась з’ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, яке датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з’ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний», - розповіла ексдепутатка.

За її словами, справою займається ДБР.

Вона додала, що на акції протесту перебуває легально. У п’ятницю, 22 травня, суд дозволив Чорновол перебувати у Києві.

Зазначимо, зранку 16 квітня почались судові слухання по справі Чорновол.

14 квітня Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Чорновол. На засіданні захист екс-нардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.

Як повідомлялось, раніше Чорновол неодноразово штурмувала офіс ДБР і вимагала відставки його тодішнього очільника Романа Труби.

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