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    Кримінал

    В Туреччині звільнили з-під варти росіянина, який вбив українського туриста

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    В Туреччині звільнили з-під варти росіянина, який вбив українського туриста

    Вбивство сталося у 2018 році

    Прокуратура Туреччини звільнила з-під варти 30-річного росіянина, який минулого літа на курорті Аланія завдав смертельного удару українцю Андрію Сові.

    Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише Укрінформ.

    «Консульство України в Анталії тримає на постійному контролі питання продовження прокуратурою Туреччини слідства у справі громадянина Російської Федерації, який завдав смертельного удару громадянину України Сові у липні минулого року на курорті Аланія. За отриманою консульством від прокуратури Туреччини інформацією, підозрювана у скоєнні злочину особа була звільнена з-під варти», - заявили в міністерстві.

    У МЗС поінформували, що консульство України в Анталії надіслало додатковий запит у прокуратуру з метою отримання більш детальної інформації, зокрема щодо місця перебування згаданої особи, і пообіцяли поінформувати про результати його розгляду турецькою стороною.

    Нагадаємо, 57-річний житель Запоріжжя Андрій Сова помер у лікарні турецького міста Аланія 14 липня 2018 року. До цього він шість днів був у комі після бійки із туристом із Росії.

    7 липня під час перегляду матчу Чемпіонату світу з футболу Хорватія - Росія між 57-річним українцем та 30-річним росіянином виник конфлікт. Під час з'ясування стосунків росіянин вдарив туриста із Запоріжжя. Той упав і вдарився головою.

    Постраждалого у стані коми доправили до місцевої лікарні, де він згодом помер.

    17 липня суд постановив заарештувати росіянина, який напав на українця. Йому загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі.

    В серпні прокуратура Туреччини відповіла на запит посольства України в Туреччині, що тривають слідчі дії, підозрювана особа утримується в закладах тримання.

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