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    На Київщині у браконьєрів правоохоронці виявили підроблені документи (фото)

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    Рибоохоронний патруль конфіскував незаконний улов - На Київщині у браконьєрів правоохоронці виявили підроблені документи (фото)
    Рибоохоронний патруль конфіскував незаконний улов
    Фото: Нацполіція

    За фактом підробки документів поліцейські відкрили кримінальне провадження

    Працівники Вишгородського районного управління поліції спільно з рибоохоронним патрулем поблизу міста Іванків зупинили автівку Opel. Під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили майже 80 кг свіжої річкової риби.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Порушники надали поліцейським квитанцію, де відомості щодо кількості риби, виду та дати не відповідали дійсності. Встановлено, що цей документ підроблений з метою приховування браконьєрства. Поліцейські вилучили його як речовий доказ.

    Також поліцейські вилучили автівку зловмисників. Рибу конфіскував рибоохоронний патруль.

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    На Київщині у браконьєрів правоохоронці виявили підроблені документи (фото)
    На Київщині у браконьєрів правоохоронці виявили підроблені документи (фото)
    На Київщині у браконьєрів правоохоронці виявили підроблені документи (фото)
    На Київщині у браконьєрів правоохоронці виявили підроблені документи (фото)

    За цим фактом працівники рибоохоронного патруля склали адмінпротокол за ч.1 ст.88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    За фактом підробки документів поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція стаття передбачає штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина рибальство браконьєр
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