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    В Одесі судитимуть групу молодих людей за розбої і грабежі

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    <p>Спільникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна</p> - В Одесі судитимуть групу молодих людей за розбої і грабежі

    Спільникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

    фото: з відкритих джерел

    Постраждалим завдано збитків на суму понад 130 тис. грн

    В Одесі судитимуть групу молодих людей, які вчинили вісім розбоїв і грабежів.

    Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

    Наприкінці минулого тижня в суд направлено обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які підозрюються у вчиненні грабежів та розбійних нападів (ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України).

    Встановлено, що до складу групи входили двоє юнаків і дві дівчини, які упродовж жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів і розбоїв на території Одеси, із застосуванням насильства.

    Об'єктом посягань зловмисників були мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси та готівкові гроші.

    Таким чином, постраждалим завдано збитків на суму понад 130 тис. грн.

    Як уточнили в прокуратурі, обвинувачено двох хлопців 2000 і 1998 р.н., а також двох молодих жінок – 1998, 1987 р.н.

    За вчинення вказаних кримінальних правопорушень спільникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, на Вінниччині затримали наркоторговця, його спіймали вже втретє.

    Теги: кримінал Одеса
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