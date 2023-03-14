ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віце-прем'єра України
Клюєва підозрюють у заволодінні державними коштами на загальну суму понад 195 млн грн
Вищий антикорупційний суд дозволив провести спецрозслідування щодо колишнього першого віцепрем’єра України Андрія Клюєва. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
«13 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра України – одного із підозрюваних у справі щодо заволодіння державними коштами на загальну суму понад 195 млн грн, які передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки (ч. 5 ст. 191 КК України)», – йдеться в повідомленні.
В антикорупційній прокуратурі пояснили, що це дозволить завершити розслідування та надіслати до ВАКС справу щодо Клюєва, який з 2014 року переховується в РФ.
Нагадаємо, 4 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. За даними ЗМІ, мова йде, в тому числі, про ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.
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