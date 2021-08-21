Суд зняв арешт з майна Клюєва

«Вартість речей, з яких зняли арешт, є незначною, у порівнянні з іншим арештованим майном Клюєва» – прокурор

Рішення ухвалила суддя Шевченківського районного суду Лідія Щебуняєва

Шевченківський райсуд Києва скасував арешт на майно, вилучене 2016 року під час обшуку в будинку, що належить батькам секретаря РНБО та глави АП часів Віктора Януковича – Андрія Клюєва.

Про це повідомив прокурор Олексій Клименко, повідомляє «Українська правда».

За словами прокурора, суддя Лідія Щебуняєва 20 серпня задовольнила клопотання адвоката матері підозрюваного Клюєва про скасування арешту на вилучені речі. Серед них – вази, картини тощо.

«Наразі ми отримали лише вступну і резолютивну частину рішення суду, тому ми не знаємо, за якими мотивами суд прийняв це рішення. Коли отримаємо повний текст, ми будемо вживати заходів, щоб його оскаржити», – повідомив Клименко.

Прокурор пояснив, що в серпні цього року Шевченківським судом вже розглядалося аналогічне клопотання захисника Клюєва про зняття арешту з цих речей, однак тоді воно не було задоволене.

Крім того, 2016 року цей самий захисник Клюєва намагався оскаржити рішення про арешт вилучених речей в Апеляційному суді, однак йому було відмовлено.

Цього разу той самий адвокат подав клопотання вже як представник матері підозрюваного, стверджуючи, що арештоване майно належить не Клюєву, а його матері.

Прокуратура вважає, що рішення розглядалося Шевченківським райсудом із порушенням підсудності, оскільки його мав би розглядати Подільський районний суд.

Водночас Клименко підкреслив, що вартість речей, з яких зняли арешт, є незначною, у порівнянні з іншим арештованим майном Клюєва – нерухомістю, земельними ділянками та автомобілем.

Андрій Клюєв – секретар РНБО, голова АП часів Януковича. На початку 2000-х Клюєв був спершу заступником голови, а згодом – секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази – за списком ПР.

Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 – зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі.

Як і значна частина регіоналів, після Революції Клюєв (а також його брат-нардеп) потрапив у санкційний список ЄС, де пробув до березня 2019.

За рік після Революції стало відомо, що з Клюєва зняли підозру щодо його причетності до масових убивств у січні-лютому 2014 – досудове розслідування не знайшло доказів. Початкову підозру змінили на перешкоджання проведенню мітингів на Майдані 30 листопада 2013, а слідство призупинили, оскільки Клюєв перебував у розшуку.

Нагадаємо, Шмигаль вважає, що санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати.