«Смотрящого» Клюєва за Партією регіонів оштрафували

Ігор Чичасов порушив порядок подання до НАЗК фінансового звіту партії

Шевченківський районний суд Києва оштрафував на 5100 грн керівника Партії регіонів Ігоря Чичасова за порушення порядку подання звіту партії за ІІ квартал 2020 року до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 10 листопада.

Як з’ясувало НАЗК, у поданому звіті відсутні відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру 588 місцевих організацій Партії регіонів.

Загалом, у звіті партії зазначено 736 місцевих організацій, звіти 67 з них подані до НАЗК, 81 – знаходиться на тимчасово окупованій території України.

У судовому засіданні пан Чичасов повністю визнав вину і просив суд обмежитись мінімальним штрафом (5100 грн).

Ігор Чичасов. Фото з сайту Донецької облради

Суд погодився і застосував мінімальний штраф. Крім цього, порушник заплатить 420,4 грн судового збору.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Ігор Чичасов очолює Партію регіонів з липня 2016 року. До цього організацією керував екснардеп і колишній віцепрем’єр-міністр часів президента Януковича Борис Колесніков.

Крім цього, Чичасов був помічним нардепа IV скликання Андрія Клюєва і нардепа VIII скликання від Опозиційного блоку Олексія Білого.

У 2006-2007 роках Ігор Чичасов йшов за списками Партії регіонів до Верховної Ради, але не потрапив до парламенту. Також на той час він працював начальником відділу із зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Донецького обласного відділення Партії регіонів.

У 2010 році Чичасов став депутатом Донецької обласної ради від Партії регіонів.