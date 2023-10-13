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ВАКС оголосив вирок спільнику Князєва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС оголосив вирок спільнику Князєва
Олег Горецький в суді
фото: Суспільне

Вилучені під час розслідування кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ

Вищий антикорупційний суд на засіданні 12 жовтня затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим викрили на одержанні 2,7 млн дол. хабаря. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав адвоката винуватим у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.

Горецькому призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас його звільнено від відбування призначеного покарання із іспитовим строком три роки.

За умовами угоди із САП адвокат зобов’язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – «Армія дронів».

Водночас вилучені під час розслідування кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. дол.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву. 

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

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Теги: Всеволод Князєв суд вирок

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