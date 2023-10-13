ВАКС оголосив вирок спільнику Князєва

Вилучені під час розслідування кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ

Вищий антикорупційний суд на засіданні 12 жовтня затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим викрили на одержанні 2,7 млн дол. хабаря. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Суд визнав адвоката винуватим у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.

Горецькому призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас його звільнено від відбування призначеного покарання із іспитовим строком три роки.

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За умовами угоди із САП адвокат зобов’язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – «Армія дронів».

Водночас вилучені під час розслідування кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. дол.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.