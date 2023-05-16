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НАБУ оголосило підозру голові Верховного Суду Князєву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ оголосило підозру голові Верховного Суду Князєву
Сьогодні Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву
фото з відкритих джерел

САП викрила масштабну корупцію у Верховному Суді

Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи).

Нагадаємо, 15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Сьогодні Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

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Теги: НАБУ САП Всеволод Князєв хабар

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