НАБУ оголосило підозру голові Верховного Суду Князєву

САП викрила масштабну корупцію у Верховному Суді

Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи).

Нагадаємо, 15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Сьогодні Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.