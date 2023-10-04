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НАБУ завершило слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ завершило слідство у справі ексголови Верховного Суду Князєва
фото: Уніан

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній

Національне антикорупційне бюро України і Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою в отриманні хабаря в сумі $2,7 млн Всеволода Князєва. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Йдеться про Костянтина Жеваго й Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК.

За даними НАБУ, аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду.

Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг). Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів США.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву. 

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

Теги: прокуратура слідство розслідування бізнесмен Всеволод Князєв НАБУ

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