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У справі Князєва виникли питання до обґрунтованості висунутої підозри, – рішення ВАКС

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У справі Князєва виникли питання до обґрунтованості висунутої підозри, – рішення ВАКС
НАБУ затримало Князєва у травні 2023 року
фото: Укрінформ

Критерії обґрунтованості або ж необґрунтованості підозри у «справі Князєва», зокрема, чітко не визначені

У «справі Князєва», в рамках якої колишньому Голові ВСУ Всеволоду Князєву слідство НАБУ висуває підозру у нібито отриманні неправомірної вигоди в розмірі $2,7 млн, виникли питання щодо обґрунтованості такої підозри. Про це йдеться у матеріалах ВАКС, опублікованих в Реєстрі судових рішень. 

Так, сторона захисту в суді вказує на те, що підозра Всеволоду Князєву не ґрунтується на доведених фактах вчинення ним протиправних дій.

Тобто відсутні факти на підтвердження отримання ним неправомірної грошові вигоди за рішення ВСУ, яке, зрештою, було прийняте проти пов’язаної із росіянами компанії.

Прокурор САП необґрунтованість підозри заперечував. Суддя ВАКС на позицію обвинувачення не пристав і надав своє бачення. Як йдеться в ухвалі, суддя констатує той факт, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення є підставою для застосування до особи запобіжного заходу.

Однак, «кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра».

Тому критерії обґрунтованості або ж необґрунтованості підозри у «справі Князєва», зокрема, чітко не визначені. І суддя приходить до висновку, що підозра на етапі досудового розслідування «не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення».

Відповідно, на цьому етапі слідства рішення про запобіжні заходи, застосовані до колишнього голови ВСУ приймаються на досить формальних підставах «обґрунтованості».

Зокрема, у розрахунок беруться поки що лише такі дані як: – Князєв був призначений головою ВСУ, – є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, – в рамках кримінального провадження НАБУ розслідуються обставини нібито отримання ним неправомірної вигоди за ухвалення Великою Палатою Верховного Суду рішення на користь компанії «Ferrexpo AG» та її бенефіціарного власника, – така справа ВСУ дійсно розглядалася (хоч у ній суд так і не задовольнив скарги «Ferrexpo AG» у повному обсязі).

Суддя в підсумку вказує, що участь Князєва у подіях, описаних стороною обвинувачення, є ймовірною, а не доведеною. Але вивчати доводи та їх належність є комтенцією суду вже на етапі судового, а не досудового рослідування.

«Остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті», – йдеться в ухвалі ВАКС.

НАБУ затримало Князєва у травні 2023 року. За цей час судді ВАКС вже тричі зменшували заставу Князєву – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Детективи НАБУ, тим часом, й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву.  Тож чи була така сума взагалі кимось передана  та чи власне самому Князєву – достовірно слідством наразі не підтверджено. 

Натомість, понад 1 млн дол. та ще певна сума в євро із вилучених детективами НАБУ у Князєва коштів, як встановило слідство, не мають жодного стосунку до справи і «неправомірної вигоди». Ексголова ВСУ відкидає висунуті на його адресу звинувачення.

За словами Князєва, НАБУ в цій справі «використали наосліп» її замовники. І йдеться про «політичні мотиви» його переслідування та усунення з посади. Учора, НАБУ та САП заявили про завершення досудового рослідування у справі Князєва. І згодом вона має бути скерована до суду для розгляду по суті.

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Теги: Всеволод Князєв Ferrexpo розслідування суддя слідство прокурор

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