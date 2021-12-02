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    Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд оголосив вирок

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    Колишнього голову &laquo;Правого сектору&raquo; у Павлограді Ярослава Тарасенка визнано винним у співучасті у вбивстві ексдепутата - Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд оголосив вирок
    Колишнього голову «Правого сектору» у Павлограді Ярослава Тарасенка визнано винним у співучасті у вбивстві ексдепутата
    фото: graty.me

    Одного обвинуваченого виправдали, іншого – засуджено до 12 років позбавлення волі

    Шевченківський районний суд визнав винним у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова колишнього голову «Правого сектору» у Павлограді Ярослава Тарасенка. Про це пишуть видання «Ґрати» та Watchers.Media

    За версією слідства Тарасенко був водієм у кілера. Його також визнали винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

    Тарасенка засуджено до 12 років позбавлення волі, натомість суд виправдав обвинуваченого Олександра Лося.

    Зазначимо, у серпні суд завершив слідство у справі Вороненкова.

    Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Зловмисник відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем ішов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця – в лікарні.

    Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.

    Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.

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    Теги: суд Правий сектор вбивство Державна Дума Денис Вороненков вирок
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    Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд оголосив вирок