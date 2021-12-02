Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд оголосив вирок
Одного обвинуваченого виправдали, іншого – засуджено до 12 років позбавлення волі
Шевченківський районний суд визнав винним у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова колишнього голову «Правого сектору» у Павлограді Ярослава Тарасенка. Про це пишуть видання «Ґрати» та Watchers.Media
За версією слідства Тарасенко був водієм у кілера. Його також визнали винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.
Тарасенка засуджено до 12 років позбавлення волі, натомість суд виправдав обвинуваченого Олександра Лося.
Зазначимо, у серпні суд завершив слідство у справі Вороненкова.
Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Зловмисник відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем ішов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця – в лікарні.
Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.
Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.