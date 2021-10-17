«Тут мій дім». Ексдепутат Держдуми похизувався знанням української мови

Ілля Пономарьов вважає, що раз живе в Україні, то мусить знати мову

Свого часу Пономарьов став єдиним, хто проголосував проти приєднання Криму до РФ

Ексдепутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов у програмі «Світське життя» продемонстрував чудове знання української та заявив – вивчив мову, бо в Україні тепер його дім.

Свого часу Пономарьов став єдиним, хто проголосував проти приєднання Криму до РФ. Опісля політик емігрував до США, а пізніше переїхав до нашої країни.

«Якщо я живу тут, якщо тут мій дім, то треба розмовляти українською. Треба ж державною мовою володіти. Я ж уже більш ніж два роки український громадянин», – сказав Пономарьов.

Попри те, що полишив Росію, ексдепутат не почувається у безпеці. «За ці роки уже сім моїх знайомих загинули від рук убивць з Росії. Двоє з них померли у Києві. Зокрема це був Денис Вороненков. Він був убитий прямо поруч зі мною. Я сам зустрічався з кілером. Зміг уникнути смерті», – поділився політик.

Тож Ілля Пономарьов зізнався, що досі боїться за своє життя та користується послугами охорони. «Звичайно, незручно ходити з охоронцем, але на війні, як на війні», – сказав він.

Оскільки Катя Осадча ставила політику питання під час конкурсу краси, куди той прийшов підтримати друзів, Пономарьов не пошкодував компліментів українкам. «Питають: «Коли ти приїхав в Україну, що було нове, що ти відкрив в Україні?» І я завжди кажу, що дві ілюзії пішли. Перша, що в Росії найгірший уряд, і друга – що в Росії найкрасивіші жінки», – розсипався у похвалах екснардеп.

Ілля Пономарьов також зізнався, що ще не одружився, однак дівчину має. Його обраниця лікарка.