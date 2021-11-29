Вбивство російського ексдепутата Вороненкова: суд цього тижня оголосить вирок

Денис Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва

Прокурор просив у суді для обох підозрюваних по 12 років позбавлення волі

Шевченківський районний суд Києва завершив розгляд справи щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Про це повідомила «Укрінформу» прессекретарка Київської прокуратури Надія Максимець.

«Шевченківський районний суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова. У п’ятницю завершилося заслуховування всіх сторін процесу. Обвинувачені свою провину не визнали. Оголошення вироку заплановане на 1 грудня», – сказала вона.

За словами Максимець, прокурор просив у суді для обох підозрюваних по 12 років позбавлення волі.

«Під час дебатів прокурор просив визнати обох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів і визначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, одного з обвинувачених прокурор просить визнати винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі», – додала прессекретарка столичної прокуратури.

Вона нагадала, що слідство у цій справі завершили у травні 2018 року, після чого обвинувальний акт направили на розгляд суду.

Зазначимо, у серпні суд завершив слідство у справі Вороненкова.

Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Зловмисник відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем ішов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця – в лікарні.

Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.

Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.