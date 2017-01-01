Справа про вбивство Веремія: ЗМІ стало відомо, хто «кришує» Крисіна

ЗМІ пишуть, що Крисін має високих покровителів

Засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін має покровителів серед діючих високопосадовців. Про це повідомляє INSIDER, посилаючись на свої джерела. Зокрема, джерела вказують на давнішні зв’язки Крисіна з нинішнім начальником



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Юрій Крисін

ЗМІ пишуть, що Крисін має високих покровителів

Засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за причетність до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін має покровителів серед діючих високопосадовців.

Про це повідомляє INSIDER, посилаючись на свої джерела.

Зокрема, джерела вказують на давнішні зв’язки Крисіна з нинішнім начальником кримінальної поліції та керівником департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які «опікувалися» ним до 2014 року. Щоправда, за словами співрозмовників, після Євромайдану два вищевказані поліцейські чиновники намагаються дистанціюватися від Крисіна.

Також джерела говорять про давню дружбу Крисіна з нинішнім головою Миколаївської ОДА та колишнім працівником УБОПУ МВС Олексієм Савченком, з яким вони ходили в «качалку». Однак співрозмовники переконані, що у випадку зі справою Веремія адмінресурс не застосовувався

«По цій справі, скоріше за все, була пряма домовленість з судом за гроші», - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.