Вбивство журналіста Веремія: Крисін сидітиме за ґратами до початку 2023 року



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Вирок Крисіну залишили чинним Фото: Радіо Свобода

Прокурор сподівається, що рішення Верховного суду пришвидшить розгляд іншого провадження, за яким Крисіна обвинувачують у перешкоджанні мирним зібранням та катуванні людей

Верховний суд України на засіданні 10 вересня залишив чинним вирок Юрію Крисіну, якого засудили до п’яти років позбавлення волі у справі про вбивство у лютому 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія. Про цк повідомили у пресслужбі ВСУ.

Суд розглядав касаційну скаргу адвокатів Крисіна, які просили залишити чинним вирок Шевченківського суду, яким їх підзахисного засуджено умовно.

Прокурор Юлія Малашич сподівається, що рішення Верховного суду пришвидшить розгляд іншого провадження, за яким Крисіна обвинувачують у перешкоджанні мирним зібранням та катуванні людей, пише УНІАН.

«Ми працюватимемо і надалі, і я маю надію, що це рішення знайде відображення ще в одному обвинувальному вироку», – сказала Малашич.

Також вона додала, що у справі, яку розглядає Дарницький райсуд, Крисіну інкримінують скоєння більш тяжких злочинів, ніж хуліганство, а саме - перешкоджання проведенню мирних зібрань, катування людей. А покарання, яке загрожує Крисіну, є значно суворішим – до 10 років позбавлення волі.

Водночас Малашич зазначила, що положення так званого «закону Савченко» не можуть бути застосовані до Крисіна, оскільки під час досудового розслідування справи про вбивство Веремія «тітушка» майже весь час, окрім декількох тижнів, перебував на волі.

За словами прокурора, тому принцип – день утримання у слідчому ізоляторі за два у місцях позбавлення волі до Крисіна не буде застосований. Таким чином, він відбуватиме покарання щонайменше до початку 2023 року.

«Закон Савченко», який на сьогодні вже втратив чинність, навіть з урахуванням його зворотної сили, до Крисіна не застосовується. Лише у короткому проміжку часу – три тижні – коли він перебував під вартою, але це суттєво не вплине на його термін відбування покарання – п’ять років», – сказала Малашич.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

Дії Крисіна, який добивав битою пораненого журналіста, були кваліфіковані як хуліганство.

22 грудня 2017 року суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок суду першої інстанції та призначив Крисіну нове покарання – п’ять років реального позбавлення волі.

Крисін визнав свою провину, але заявив, що до вбивства Веремія не причетний.

На початку жовтня 2018 року Крисіна етапували до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання.

Дарницький райсуд Києва у даний час розглядає ще одну справу проти Крисіна – щодо протидії активістам Євромайдану та катування.