Вдруге з початку року. У Кам'янці-Подільському невідомий підпалив авто депутатки

Депутатці Кам’янець-Подільської міськради вдруге за рік підпалили авто

Депутатці Кам’янець-Подільської міськради вдруге за рік підпалили авто

Посеред білого дня на території комунального підприємства невідомий чоловік вчинив підпал автівки депутатки міськради

Невідомий вчинив підпал автівки депутатки Кам’янець-Подільської міської ради (Хмельницька область), директорки комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олесі Понятовської. Про це повідомив міський голова Михайло Посітко, пише видання Vdalo.info.

«Знову Кам’янець сколихнув зухвалий злочин. Цинічно, зухвало посеред білого дня на території комунального підприємства невідомий чоловік вчинив підпал автівки депутатці фракції ВО «Свобода», директору цього підприємства – Олесі Понятовській», – зазначив мер.

Він нагадав, що на початку цього року депутатці Понятовській також палили автівку.

«Це – вдруге. І вже не серед ночі! Свавілля бандитизму! Прикро, але злочинець, який вчинив перший підпал, на сьогодні досі не покараний. Незважаючи на явні докази, справа не рухається. Хто замовник – питання риторичне. Годі 90-х!», – резюмував Посітко.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському вночі 27 січня невідомі спалили автомобіль депутатці Кам’янець-Подільської міської ради від ВО «Свобода» Олесі Понятовській.

Так виглядало авто депутатки після підпалу у січні, фото: Vdalo.info

До цього невідомі розмалювали авто та під’їзд, де мешкає директор комунального підприємства «Міськтепловоденергія» та депутат від партії «Рідне місто» Валерій Гордійчук.

Раніше 11 січня невідомі спалили авто Юрія Новака – депутата Слобідко-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського району.