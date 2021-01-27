  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кам'янці-Подільському невідомі з початку року спалили вже друге авто депутатів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У &laquo;Свободі&raquo; інцидент пов&rsquo;язують з політичною діяльністю депутатки - У Кам'янці-Подільському невідомі з початку року спалили вже друге авто депутатів
    У «Свободі» інцидент пов’язують з політичною діяльністю депутатки
    Фото: Vdalo

    Підпал машини трапився вночі біля автомийки

    У Кам’янці-Подільському вночі 27 січня невідомі спалили автомобіль депутатці Кам’янець-Подільської міської ради від ВО «Свобода» Олесі Понятовській. Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.

    Зазначається, що подія трапилась  близько 01:00 на Хмельницькому шосе біля автомийки. «Постраждало ще дві машини поруч», ‒ йдеться у повідомленні.

    .jpg_407

    У «Свободі» інцидент пов’язують з політичною діяльністю депутатки, оскільки вона входить до кількох комісії, у результаті роботи яких вже відкриті кримінальні провадження.

    «На адресу Олесі надходило чимало погроз, в тому числі і від депутатів, які вважають себе опозицією, – зазначають однопартійці.

    Також нещодавно невідомі розмалювали авто та під’їзд, де мешкає директор КП «Міськтепловоденергія» та депутат від партії «Рідне місто» Валерій Гордійчук.

    Раніше 11 січня невідомі спалили авто Юрія Новака – депутата Слобідко-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського району.

    Як повідомлялося, через підпал автомобіля під Києвом, поліція відкрила кримінальне провадження.

    Теги: пожежа Хмельниччина депутат Свобода партії автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies