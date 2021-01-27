У Кам'янці-Подільському невідомі з початку року спалили вже друге авто депутатів

У «Свободі» інцидент пов’язують з політичною діяльністю депутатки

Підпал машини трапився вночі біля автомийки

У Кам’янці-Подільському вночі 27 січня невідомі спалили автомобіль депутатці Кам’янець-Подільської міської ради від ВО «Свобода» Олесі Понятовській. Про це повідомляє місцеве видання Vdalo.

Зазначається, що подія трапилась близько 01:00 на Хмельницькому шосе біля автомийки. «Постраждало ще дві машини поруч», ‒ йдеться у повідомленні.

У «Свободі» інцидент пов’язують з політичною діяльністю депутатки, оскільки вона входить до кількох комісії, у результаті роботи яких вже відкриті кримінальні провадження.

«На адресу Олесі надходило чимало погроз, в тому числі і від депутатів, які вважають себе опозицією, – зазначають однопартійці.

Також нещодавно невідомі розмалювали авто та під’їзд, де мешкає директор КП «Міськтепловоденергія» та депутат від партії «Рідне місто» Валерій Гордійчук.

Раніше 11 січня невідомі спалили авто Юрія Новака – депутата Слобідко-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського району.

Як повідомлялося, через підпал автомобіля під Києвом, поліція відкрила кримінальне провадження.