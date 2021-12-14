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    На Прикарпатті потяг протаранив автівку (відео)

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    Пасажирський потяг просто протаранив автівку, яка чомусь опинилась на коліях - На Прикарпатті потяг протаранив автівку (відео)
    Пасажирський потяг просто протаранив автівку, яка чомусь опинилась на коліях
    фото: dsns.gov.ua

    Легкове авто з незрозумілих причин стало на шляху локомотива

    Смертельне ДТП за участю пасажирського поїзду та автомобіля сталося на Прикарпатті.

    Як повідомляє ДСНС, вночі до них поступило повідомлення про те, що на залізничному переїзді, в селі Угринів Івано-Франківського району, відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем.

    До місця події одразу ж було направлено рятувальників Групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини спеціального призначення, рятувальників Державного пожежно-рятувального поста села Ямниця та чергову зміну ОКЦ.

    Рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування з автомобіля двох осіб без ознак життя: чоловіка 1992 року народження та жінки 1985 року народження.

    До слова, у Києві сталася ДТП за участю п'яти авто.

    До слова, автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП у Харкові рухався зі швидкістю в 180 км/год.

    Також 16-річному можливому винуватцю резонансної ДТП у Луцьку оголосили про підозру.

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    Теги: ДТП ДСНС потяг водій автомобіль рятувальники
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    На Прикарпатті потяг протаранив автівку (відео)